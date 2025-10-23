«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира Гимнаст Белявский: Мельникова была сильнее всех соперников на чемпионате мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира, была намного сильнее остальных соперников, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский. Он уточнил, что судейство было справедливым, несмотря на вероятность негативного отношения к спортсменам из России.

Конечно, для нашей страны и команды очень важно было вернуться именно с таким результатом, который показала Ангелина. Мы все радуемся. Бытует мнение, что россиянам сейчас не дадут медаль, даже если они будут лучше всех. Но сегодня Ангелина была намного сильнее остальных, и это все видели. И она проделала большую работу ради такого результата. Но, кстати, по судейству я на самом деле не заметил особой грубости в отношении наших партнеров. Все было справедливо, — сказал Белявский.

Ранее стало известно, что Мельникова одержала победу в личном многоборье на проходящем в Джакарте чемпионате мира, повторив свое достижение 2021 года. Общий результат гимнастки по сумме всех видов программы составил 55,066 балла.