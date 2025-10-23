Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:01

«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира

Гимнаст Белявский: Мельникова была сильнее всех соперников на чемпионате мира

Давид Белявский Давид Белявский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира, была намного сильнее остальных соперников, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский. Он уточнил, что судейство было справедливым, несмотря на вероятность негативного отношения к спортсменам из России.

Конечно, для нашей страны и команды очень важно было вернуться именно с таким результатом, который показала Ангелина. Мы все радуемся. Бытует мнение, что россиянам сейчас не дадут медаль, даже если они будут лучше всех. Но сегодня Ангелина была намного сильнее остальных, и это все видели. И она проделала большую работу ради такого результата. Но, кстати, по судейству я на самом деле не заметил особой грубости в отношении наших партнеров. Все было справедливо, — сказал Белявский.

Ранее стало известно, что Мельникова одержала победу в личном многоборье на проходящем в Джакарте чемпионате мира, повторив свое достижение 2021 года. Общий результат гимнастки по сумме всех видов программы составил 55,066 балла.

спорт
гимнастика
спортсмены
победы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения
Max «открыл двери» для бизнесменов
Региональный девелопмент: как меняется карта инвестиций вне Москвы
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.