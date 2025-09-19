Юным российским гимнасткам запретили яркий макияж и стразы В ФГР утвердили новые требования к внешнему виду юных гимнасток до девяти лет

Федерация гимнастики России ввела строгие требования к внешнему виду спортсменок младших возрастных категорий, сообщили ТАСС в пресс-службе ФГР. Новые правила запрещают использование яркого макияжа и декорированных купальников для гимнасток I-III юношеских разрядов от шести до девяти лет.

Главная цель этих норм — подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам, — сказано в сообщении.

Согласно новым правилам, для декорирования купальников запрещается применять стразы, пайетки, бисер, перья и другие блестящие элементы. При этом разрешается использование тканей любого цвета, а также декорирование аппликацией и вышивкой.

Особое внимание уделяется социальному аспекту нововведений, поскольку запрет на дорогостоящий декор снижает финансовую нагрузку на семьи. Это делает художественную гимнастику более доступным видом спорта и создает равные условия для всех участниц.

За несоблюдение требований к внешнему виду гимнасткам будет грозить нулевая оценка за выступление. Контроль за выполнением новых норм будет возложен на ответственного судью соревнований.

