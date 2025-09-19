«Интервидение-2025»
Юным российским гимнасткам запретили яркий макияж и стразы

В ФГР утвердили новые требования к внешнему виду юных гимнасток до девяти лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация гимнастики России ввела строгие требования к внешнему виду спортсменок младших возрастных категорий, сообщили ТАСС в пресс-службе ФГР. Новые правила запрещают использование яркого макияжа и декорированных купальников для гимнасток I-III юношеских разрядов от шести до девяти лет.

Главная цель этих норм — подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам, — сказано в сообщении.

Согласно новым правилам, для декорирования купальников запрещается применять стразы, пайетки, бисер, перья и другие блестящие элементы. При этом разрешается использование тканей любого цвета, а также декорирование аппликацией и вышивкой.

Особое внимание уделяется социальному аспекту нововведений, поскольку запрет на дорогостоящий декор снижает финансовую нагрузку на семьи. Это делает художественную гимнастику более доступным видом спорта и создает равные условия для всех участниц.

За несоблюдение требований к внешнему виду гимнасткам будет грозить нулевая оценка за выступление. Контроль за выполнением новых норм будет возложен на ответственного судью соревнований.

Ранее российская гимнастка Ангелина Мельникова высоко оценила отношение соперниц на этапе Кубка вызова Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже. Спортсменка отметила, что ее возвращение на международные соревнования после почти четырехлетнего перерыва прошло без какого-либо негатива.

