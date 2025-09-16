Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:35

Российская гимнастка рассказала об отношении соперниц на турнире в Париже

Гимнастка Мельникова заявила, что соперницы не проявляли негатива на турнире FIG

Ангелина Мельникова в аэропорту Внуково. Ранее спортсменка одержала победу в Париже на международном турнире World Challenge Cup в упражнениях на бревне Ангелина Мельникова в аэропорту Внуково. Ранее спортсменка одержала победу в Париже на международном турнире World Challenge Cup в упражнениях на бревне Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российская гимнастка Ангелина Мельникова высоко оценила отношение соперниц на этапе Кубка вызова Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже. Спортсменка в беседе с ТАСС отметила, что ее возвращение на международные соревнования после почти четырехлетнего перерыва прошло без какого-либо негатива.

Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно, — подчеркнула Мельникова.

По ее словам, все поздравляли с возвращением. Особенно приятным для нее оказался тот факт, что выступление прошло на арене, где проходили Олимпийские игры. Гимнастка назвала место очень красивым и символичным для себя.

На парижском этапе Кубка вызова Мельникова продемонстрировала отличные результаты: она одержала победу в упражнениях на бревне, заняла второе место в вольных упражнениях и пятое место в опорном прыжке. Единственная дисциплина, где ей не удалось пробиться в финал, — это упражнения на брусьях. Следующим крупным стартом для российских гимнастов станет чемпионат мира, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Ранее украинские гимнасты бойкотировали турнир во Франции. Сначала в списке было семь спортсменов с Украины. Отказ произошел на фоне участия россиянки Ангелины Мельниковой.

гимнасты
Париж
FIG
турниры
