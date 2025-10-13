Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее

Трехкратный олимпиец Давид Белявский заявил, что пока не планирует уходить из спорта. В беседе с ТАСС 33-летний спортсмен отметил, что еще готов завоевывать медали. По итогам чемпионата России по спортивной гимнастике в «Сириусе» он занял второе место в упражнении на коне и седьмое — в упражнениях на брусьях.

Я доволен результатом, доволен, что я все еще могу бороться за медали. Поэтому для меня это хороший результат. Говорить о том, что прошедший чемпионат России для меня стал последним, нельзя. Будем пробовать, — отметил гимнаст.

Тем временем Международный олимпийский комитет изучает вопрос недопуска израильских спортсменов на чемпионат мира по спортивной гимнастике. В организации отметили, что пытаются разобраться в ситуации «со всеми заинтересованными сторонами».

До этого стало известно, что российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство на белорусское. Решение одобрил исполком FIG на заседании в Лаосе. Лебедева — чемпионка мира 2021 года в командном многоборье, обладательница двух бронзовых медалей мирового первенства и двух золотых наград чемпионата Европы. Она также участвовала в Олимпийских играх в Токио.