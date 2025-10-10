Российская чемпионка сменила гражданство

Яна Лебедева во время выступления на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство на белорусское, сообщила Международная федерация гимнастики (FIG). Решение одобрил исполком FIG на заседании в Лаосе.

Лебедева — чемпионка мира 2021 года в командном многоборье, обладательница двух бронзовых медалей мирового первенства и двух золотых наград чемпионата Европы. Она также участвовала в Олимпийских играх в Токио, однако заняла 11-е место в квалификации и не вышла в финал.

Ранее российская легкоатлетка Елена Куличенко, перешедшая в спортивное гражданство Кипра, заявила о нежелании возвращаться в США из-за опасений за свою безопасность. Она назвала криминальную обстановку в стране пугающей, сославшись на частые случаи насилия.

До этого чемпион Европы в парном катании Никита Володин получил гражданство Германии, что позволит ему выступать за эту страну на Олимпийских играх 2026 года. Фигурист также отметил, что Германия стала для него второй родиной, и выразил готовность представлять ее вместе с партнершей Минервой Фабьен Хазе.

В то же время заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отвергла обвинения в адрес спортсменов, сменивших гражданство, назвав таких критиков «идиотами». Она подчеркнула, что переход в другие сборные является нормальной практикой в спорте, особенно когда спортсмены не выдерживают внутренней конкуренции.