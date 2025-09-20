«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 03:26

«Жесть полная»: сменившая гражданство российская легкоатлетка о жизни в США

Легкоатлетка Куличенко заявила, что в США жить опасно

Елена Куличенко Елена Куличенко Фото: Xu Chang/XinHua/Global Look Press

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, назвала США опасной страной. По ее словам, дело в криминальной обстановке, передает Sports.

Кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная! — заявила легкоатлетка.

Куличенко призналась, что не хочет возвращаться в страну. Она объяснила свои чувства тем, что ей постоянно надо думать о своей безопасности.

Ранее российская пловчиха Софья Сподаренко рассказала о хейте, с которым столкнулась после смены спортивного гражданства на казахстанское. Спортсменка отметила, что была вынуждена обратиться к психологу, потому что это был очень тяжелый период ее жизни. Девушка сменила спортивное гражданство в 2023 году, на тот момент участие российских спортсменов в нейтральном статусе еще не обсуждалось на международном уровне.

До этого пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщила, что трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России. Ее имя значится в списке Федерации шахмат РФ.

спортсмены
США
Россия
гражданства
