Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию Чемпионка Эстонии Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ее имя значится в списке Федерации шахмат РФ.

Отмечается, что Синицына будет представлять Санкт-Петербург. По словам председателя правления Эстонского шахматного союза Виллу Отсманна, девушка переехала жить и учиться в Россию. Известно, что шахматистка выиграла чемпионаты Эстонии в 2021, 2022 и 2023 годах.

Ранее депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что выдача российского гражданства иностранным спортсменам требует особого подхода. Поводом для его слов стали высказывания бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо, рассказавшего о желании уйти из клуба после начала спецоперации.