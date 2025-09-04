Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ее имя значится в списке Федерации шахмат РФ.
Отмечается, что Синицына будет представлять Санкт-Петербург. По словам председателя правления Эстонского шахматного союза Виллу Отсманна, девушка переехала жить и учиться в Россию. Известно, что шахматистка выиграла чемпионаты Эстонии в 2021, 2022 и 2023 годах.
Ранее депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что выдача российского гражданства иностранным спортсменам требует особого подхода. Поводом для его слов стали высказывания бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо, рассказавшего о желании уйти из клуба после начала спецоперации.