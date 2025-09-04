Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 08:26

Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию

Чемпионка Эстонии Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ее имя значится в списке Федерации шахмат РФ.

Отмечается, что Синицына будет представлять Санкт-Петербург. По словам председателя правления Эстонского шахматного союза Виллу Отсманна, девушка переехала жить и учиться в Россию. Известно, что шахматистка выиграла чемпионаты Эстонии в 2021, 2022 и 2023 годах.

Ранее депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что выдача российского гражданства иностранным спортсменам требует особого подхода. Поводом для его слов стали высказывания бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо, рассказавшего о желании уйти из клуба после начала спецоперации.

Россия
Эстония
шахматы
чемпионы
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, куда уехал племянник Галкина с военной специальностью
Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста
Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ
Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию
Творожно-кофейное печенье — тает во рту: готовим без яиц и масла!
Дегтярев ответил, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх
Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию
«Что-то должно произойти»: Трамп сделал загадочное заявление по Украине
Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики
Трамп описал отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа
Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья
«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики
Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай
Две недели до краха ВСУ и срыв эвакуации: новости СВО на утро 4 сентября
Захарова заявила, что Зеленский спутал гарантии для Украины с «коктейлем»
Трамп перепутал Зеленского с Путиным
Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России
В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.