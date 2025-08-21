Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт

Дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли собирается обратиться за российским гражданством. По ее словам, которые приводит ТАСС, она опасается нынешних европейских лидеров.

После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но, видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским, — заявила собеседница.

Ривелли добавила, что она наполовину русская. Ее прабабушка и прадедушка были родом из Санкт-Петербурга. Позднее они обосновались в Эстонии, где и появилась на свет мать Мути.

Ранее бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Роспутько перешел в российский клуб «Чайка». В 2023 году он уехал с Украины и получил гражданство России.

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что у Роспутько была необходимость получить российское гражданство и выступать за клуб из России. По его словам, в этом нет ничего предосудительного.