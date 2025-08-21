Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 21:46

Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли собирается обратиться за российским гражданством. По ее словам, которые приводит ТАСС, она опасается нынешних европейских лидеров.

После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но, видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским, — заявила собеседница.

Ривелли добавила, что она наполовину русская. Ее прабабушка и прадедушка были родом из Санкт-Петербурга. Позднее они обосновались в Эстонии, где и появилась на свет мать Мути.

Ранее бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Роспутько перешел в российский клуб «Чайка». В 2023 году он уехал с Украины и получил гражданство России.

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что у Роспутько была необходимость получить российское гражданство и выступать за клуб из России. По его словам, в этом нет ничего предосудительного.

Орнелла Мути
гражданство
паспорта
Европа
