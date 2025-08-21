Валуев объяснил получение российского гражданства беглым футболистом

У бывшего футболиста украинского «Шахтера» Александра Распутько была необходимость получить гражданство России и выступать за российский клуб, заявил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Политик отметил, что не видит в этом ничего похвального или предосудительного.

Не вижу в этом ничего, что могло вызывать такой резонанс. Он стал русским, получил гражданство, теперь выступает за нашу команду. Мы, конечно, его не осуждаем за такой выбор, но и хвалить, думаю, не за что. Такая ситуация значит, что у него была такая необходимость стать гражданином РФ — он им стал. Теперь играет за российский клуб, — сказал Валуев.

Роспутько пропал после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» 13 октября 2023 года. Он должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось. Накануне вылета Роспутько договорился о новом пятилетнем контракте с ФК «Шахтер», именно поэтому его включили в заявку на матч с бельгийским клубом.

Во время поисков футболиста в аэропорту обнаружили только его аккуратно сложенную форму. Он удалил все записи из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. Долгое время местонахождение футболиста было неизвестным. «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Позже стало известно, что Роспутько стал футболистом российского клуба «Чайка». Команда официально не объявляла о подписании контракта.