Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 10:22

Валуев объяснил получение российского гражданства беглым футболистом

Валуев: у футболиста Распутько была необходимость стать российским гражданином

Николай Валуев Николай Валуев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У бывшего футболиста украинского «Шахтера» Александра Распутько была необходимость получить гражданство России и выступать за российский клуб, заявил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Политик отметил, что не видит в этом ничего похвального или предосудительного.

Не вижу в этом ничего, что могло вызывать такой резонанс. Он стал русским, получил гражданство, теперь выступает за нашу команду. Мы, конечно, его не осуждаем за такой выбор, но и хвалить, думаю, не за что. Такая ситуация значит, что у него была такая необходимость стать гражданином РФ — он им стал. Теперь играет за российский клуб, — сказал Валуев.

Роспутько пропал после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» 13 октября 2023 года. Он должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось. Накануне вылета Роспутько договорился о новом пятилетнем контракте с ФК «Шахтер», именно поэтому его включили в заявку на матч с бельгийским клубом.

Во время поисков футболиста в аэропорту обнаружили только его аккуратно сложенную форму. Он удалил все записи из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. Долгое время местонахождение футболиста было неизвестным. «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Позже стало известно, что Роспутько стал футболистом российского клуба «Чайка». Команда официально не объявляла о подписании контракта.

Николай Валуев
футболисты
гражданство РФ
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии
Задолжавшая ФНС двукратная олимпийская чемпионка вернулась в Россию
Синоптик раскрыл прогноз погоды на 1 сентября в Москве
Крупные протесты прошли у штаб-квартиры Microsoft
В Федерации альпинизма РФ раскрыли, почему Наговицына застряла в горах
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.