Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО Фетисов после слов Клаудиньо заявил, что нельзя разбрасываться паспортами РФ

Необходимо очень избирательно подходить к предоставлению российского гражданства иностранным спортсменам, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с РИА Новости. Так он отреагировал на слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо. Ранее спортсмен заявил, что хотел уйти из клуба после начала специальной военной операции.

Вы от него ждали чего-то другого? Российский паспорт — это серьезный государственный документ, разбрасываться им неправильно. Давать гражданство, чтобы избежать лимита на легионеров, — это изначально какая-то схема. Значит, надо отменить лимит на легионеров, — высказался Фетисов.

Депутат выразил мнение, что футболисту, который выступал в России, продолжает играть и сам проявляет инициативу получить российское гражданство, можно пойти навстречу. В то же время он отметил, что превращать этот процесс в способ обхода лимита недопустимо. По мнению Фетисова, нельзя раздавать российские паспорта направо и налево любому желающему.

Ранее дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли заявила о намерении обратиться за российским гражданством. По ее словам, нынешние европейские лидеры вызывают у нее опасения. Она также напомнила, что наполовину русская: ее прабабушка и прадедушка родом из Санкт-Петербурга, позже они переехали в Эстонию, где родилась мать Мути.