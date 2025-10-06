Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 23:23

Победитель Игр стран СНГ рассказал, легко ли было взять золото

Капитан сборной РФ по волейболу Фомин: взять золото Игр стран СНГ было нелегко

Российские волейболисты на III Играх стран СНГ в Азербайджане Российские волейболисты на III Играх стран СНГ в Азербайджане Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин, победитель Игр стран СНГ заявил NEWS.ru, что завоевать золото было нелегко. Он добавил, что все соперники были очень высокого уровня.

Конечно, было нелегко завоевать. Как отмечали, что все команды высокого уровня, и пришлось побороться с каждой командой. Каждая команда могла преподнести сюрпризы, — отметил он.

До этого главный тренер мужской сборной России Алексей Жердев в беседе с NEWS.ru рассказал, что российская команда по баскетболу 3×3 одержала крупные победы, турнир оказался непростым для спортсменов. Он отметил серьезную подготовку команды к Играм СНГ в Азербайджане. Тренер подчеркнул, что команды из Белоруссии, Узбекистана и хозяева турнира — сборная Азербайджана — продемонстрировали заметный рост.

Ранее российские баскетболистки в турнире 3×3 на Олимпийских играх в Токио обеспечили себе участие в стадии плей-офф, одержав четыре победы в пяти играх предварительного раунда. Начало третьего соревновательного дня для россиянок ознаменовалось победой над командой Румынии. Самыми результативными в сборной стали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина.

