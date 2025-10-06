Тренер мужской сборной России по баскетболу подвел итоги Игр стран СНГ

Хотя российская команда по баскетболу 3×3 одержала крупные победы, турнир оказался непростым для спортсменов, рассказал главный тренер мужской сборной России Алексей Жердев в беседе с NEWS.ru. Он отметил серьезную подготовку команды к Играм СНГ в Азербайджане. Тренер подчеркнул, что команды из Белоруссии, Узбекистана и хозяева турнира — сборная Азербайджана — продемонстрировали заметный рост.

Несмотря на результаты матча и то, что мы выигрывали с крупным отрывом, я бы не сказал, что этот турнир был легким для нас. Команда соперников оказала сильное сопротивление. Мы готовились к играм очень серьезно, — поделился Жердев.

Ранее российские баскетболистки в турнире 3×3 на Олимпийских играх в Токио обеспечили себе участие в стадии плей-офф, одержав четыре победы в пяти играх предварительного раунда. Начало третьего соревновательного дня для россиянок ознаменовалось победой над командой Румынии. Самыми результативными в сборной стали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина.

До этого женская сборная России по баскетболу 3×3 одержала уверенную победу над командой Китая в матче второго тура группового раунда Олимпийского турнира в Токио со счетом 19:9.