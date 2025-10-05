Россияне завоевали более 100 золотых медалей на Играх стран СНГ

Российские спортсмены завоевали 105 золотых медалей на Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Команда с большим отрывом лидирует в общем зачете. На счету сборной России также 55 серебряных и 34 бронзовые медали.

На втором месте в медальном зачете расположилась команда Азербайджана. Хозяева соревнований завоевали 29 золотых, 46 серебряных и 86 бронзовых наград. На третьем месте находится сборная Белоруссии с результатом 27 золотых, 26 серебряных и 48 бронзовых медалей. Игры стран СНГ завершатся 8 октября.

Ранее российский боксер Астемир Караев, завоевавший золотую медаль на Играх стран СНГ в весовой категории до 80 килограммов, заявил NEWS.ru, что очень рад победить в финале. Его соперником был белорус Максим Румянцев. Караев отметил, что победил благодаря поддержке своей команды с трибун.

Еще одно золото завоевал Максим Соболев. В финале весовой категории до 66 килограммов россиянин победил Комронбека Хамдамова из Узбекистана. После поражения он отказался пожимать руку Соболеву. Спортсмен заявил NEWS.ru, что его соперник, возможно, захотел проявить неуважение к нему. В то же время победитель отметил, что ему нравится атмосфера Игр стран СНГ.