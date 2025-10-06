«Золота маловато»: тренер российских боксеров подвел итоги Игр стран СНГ

Российские боксеры получили хороший опыт, выступая на Играх стран СНГ, заявил NEWS.ru старший тренер сборной России Виктор Волков. По его словам, на этом турнире выступала экспериментальная команда, поэтому удалось взять только две золотые медали. Волков отметил, что россияне померились силами с сильнейшими азиатскими сборными.

Судейство не хочу комментировать. Все бои видели. Нам ни за один бой не стыдно. Два золота, на наш взгляд, маловато, но ребята получили хороший опыт. Здесь были спортсмены из азиатского региона: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия. Очень сильные команды, с которыми мы не так часто встречаемся. Померились с силами. Мы, как минимум, не хуже, а где-то и лучше. По уровню соперников я бы оценил эти соревнования выше, чем чемпионат Европы, — сказал Волков.

Он подчеркнул, что часть выступавших на Играх стран СНГ боксеров не попала в призеры на первенстве России. По словам Волкова, тренеры приняли решение дать возможность побоксировать тем, кто не выступал на чемпионате Европы.

Российские спортсмены завоевали 105 золотых медалей на Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Команда с большим отрывом лидирует в общем зачете. На счету сборной России также 55 серебряных и 34 бронзовые медали.