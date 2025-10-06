Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:10

«Золота маловато»: тренер российских боксеров подвел итоги Игр стран СНГ

Тренер Волков: российские боксеры получили хороший опыт на Играх стран СНГ

Фото: Flickr/III CIS Games 2025

Российские боксеры получили хороший опыт, выступая на Играх стран СНГ, заявил NEWS.ru старший тренер сборной России Виктор Волков. По его словам, на этом турнире выступала экспериментальная команда, поэтому удалось взять только две золотые медали. Волков отметил, что россияне померились силами с сильнейшими азиатскими сборными.

Судейство не хочу комментировать. Все бои видели. Нам ни за один бой не стыдно. Два золота, на наш взгляд, маловато, но ребята получили хороший опыт. Здесь были спортсмены из азиатского региона: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия. Очень сильные команды, с которыми мы не так часто встречаемся. Померились с силами. Мы, как минимум, не хуже, а где-то и лучше. По уровню соперников я бы оценил эти соревнования выше, чем чемпионат Европы, — сказал Волков.

Он подчеркнул, что часть выступавших на Играх стран СНГ боксеров не попала в призеры на первенстве России. По словам Волкова, тренеры приняли решение дать возможность побоксировать тем, кто не выступал на чемпионате Европы.

Российские спортсмены завоевали 105 золотых медалей на Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Команда с большим отрывом лидирует в общем зачете. На счету сборной России также 55 серебряных и 34 бронзовые медали.

боксеры
российские спортсмены
команды
золотые медали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московскую семью выселяют из квартиры из-за прошлого владельца-афериста
Политолог объяснил нападки Меркель на Польшу и страны Прибалтики
Экс-советник Пентагона предупредил о риске войны между США и Россией
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.