Фанатка заработала воспаление почек, когда повторяла за кумиром

04 октября 2025

Жительница Китая заработала воспаление почек из-за частого окрашивания волос

В Китае 20-летняя Хуа из провинции Хэнань столкнулась с серьезным заболеванием почек из-за ежемесячного окрашивания волос, сообщает газета South China Morning Pos. Девушка пыталась следовать за имиджем своего кумира.

Недавно у девушки появились такие симптомы, как красные пятна на ногах, боли в суставах и животе, — говорится в публикации.

По информации издания, у молодой фанатки диагностировали воспаление почек. Как рассказал лечащий врач, пострадавшая посещала парикмахерскую как минимум раз в месяц и меняла цвет прически, как правило, выбирая яркие цвета каждый раз, когда то же самое делал ее кумир.

Медики предупреждают, что химические компоненты краски для волос могут проникать в организм через кожу головы и накапливаться в организме, приводя к системным заболеваниям.

Ранее сообщалось, что тату-зависимость может указывать на недостаток внимания со стороны окружающих или даже говорить о расстройстве личности. Некоторые работодатели даже могут отказать в трудоустройстве людям с большим количеством татуировок или пирсинга из-за их потенциальных психологических проблем.

