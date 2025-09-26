Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025

Психолог рассказала о связи тату и пирсинга с расстройством личности

Тату-зависимость может свидетельствовать о недостатке внимания или даже расстройствах личности, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По ее словам, людей с большим количеством татуировок или пирсинга могут не принять на работу в некоторых сферах из-за возможных психологических проблем.

Татуировки и пирсинг могут быть способами самовыражения, особенно в подростковом возрасте. Однако, когда люди чрезмерно увлекаются тату, это может говорить о наличии некоторых расстройств. Например, психиатры всегда смотрят на наличие татуировок как на склонность к аддиктивному поведению. То есть это могут быть разные виды зависимости, стремление к привлечению внимания, когда внешность сильно изменяется, может быть, даже нарциссическое поведение, — пояснила Королева.

Психолог отметила, что трудности с принятием внешности могут проявляться через различные способы ее изменения. По ее словам, это включает уколы красоты, которые могут привести к значительным изменениям и даже неузнаваемости, что рассматривается как нарушение идентификации. Кроме того, по словам специалиста, в данном случае люди покрывают тело татуировками, включая лицо, что также указывает на стремление изменить себя.

К тату-зависимости могут быть склоны импульсивные люди, которые не думают о последствиях. Это может быть и способ справляться с эмоциями, стрессом, то есть может говорить о наличии тревожных, депрессивных тенденций. Общество, как правило, не очень хорошо относится к людям с огромным количеством татуировок или пирсинга, — резюмировала Королева.

Ранее адвокат Макка Салигова заявила, что татуировки, пирсинг и необычные прически могут стать основанием для увольнения, если работодатель включит соответствующие ограничения в трудовой договор. По ее словам, для этого в компании должен быть введен дресс-код для сотрудников.

Яна Стойкова
