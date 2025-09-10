Названо условие, при котором могут уволить за татуировку Адвокат Салигова: уволить за тату можно, если это прописано в трудовом договоре

Татуировки, пирсинг и необычные прически могут стать поводом для увольнения, если работодатель пропишет это в трудовом договоре, заявила адвокат Макка Салигова. По ее словам, которые передает сайт «Страсти», для этого в компании для сотрудников должен быть установлен дресс-код.

При этом работодателю придется зафиксировать нарушение и затребовать письменное объяснение от сотрудника. После этого компания может применить дисциплинарное взыскание, и лишь при повторном нарушении в течение года работника можно уволить.

Если требования работодателя ко внешнему виду сотрудника являются необоснованными и не связаны с деловой необходимостью или характером работы, то их можно оспорить. Для защиты своих прав работник вправе обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или в суд, — пояснила Салигова.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что сотрудника могут наказать за нарушение дресс-кода, если это прописано в трудовом договоре или локальных актах. По его словам, привлечь работника к ответственности можно, если его внешний вид противоречит санитарным нормам или требованиям техники безопасности.