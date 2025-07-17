Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 03:15

Юрист ответил, когда сотрудника могут наказать за внешний вид

Юрист Салкин: за нарушение дресс-кода работника можно привлечь к ответственности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудника могут наказать за нарушение дресс-кода, если это прописано в трудовом договоре или локальных актах, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что также привлечь работника к дисциплинарной ответственности возможно, если его внешний вид противоречит санитарным нормам или требованиям техники безопасности.

Работников можно привлечь к дисциплинарной ответственности, если требования к форменной одежде или дресс-коду прописаны в трудовом договоре или ином локальном нормативном акте. Сотрудника можно наказать, если его внешний вид нарушает санитарные нормы или противоречит технике безопасности, — пояснил Салкин.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев заявил, что штраф за опоздание на работу является нарушением прав сотрудников. По словам юриста, российское законодательство не допускает денежных взысканий за подобные нарушения трудовой дисциплины. Он отметил, что в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель вправе применить лишь три вида наказания: замечание, выговор или увольнение.

штрафы
работники
работодатели
сотрудники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водолазы спасли женщину во время очистки пляжа от мазута в Анапе
Врач назвал тревожные симптомы гайморита
Дети пострадали при атаке ВСУ на Воронежскую область
Эксперт по коммуникациям ответил, как сделать мессенджер MAX популярнее
Итальянский министр принес извинения за поступок его жены-украинки
Массированная атака ВСУ на РФ 17 июля: погибшие, разрушения, куда прилетело
Стало известно о гибели тренера олимпийского чемпиона по боксу Поветкина
Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области
Россиян предупредили о 12 годах тюрьмы за одно действие на балконе
Гладков объяснил цель ударов ВСУ по Белгороду
Юрист ответил, когда сотрудника могут наказать за внешний вид
SHOT сообщил, что дрон ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 июля, грибки, полынь и злаки
Футбол без границ: как оформить Fan ID без посещения МФЦ
Система ПВО сбила дроны ВСУ, летевшие на Москву
Стало известно о пострадавших из-за падения дрона ВСУ в Смоленской области
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли
В Госдуме объяснили, будут ли штрафовать за использование VPN
Созвучный с Зеленским бренд опроверг слухи о спонсировании ВСУ
Стало известно, какое наследство оставил режиссер Юрий Мороз
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.