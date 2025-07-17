Юрист ответил, когда сотрудника могут наказать за внешний вид Юрист Салкин: за нарушение дресс-кода работника можно привлечь к ответственности

Сотрудника могут наказать за нарушение дресс-кода, если это прописано в трудовом договоре или локальных актах, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что также привлечь работника к дисциплинарной ответственности возможно, если его внешний вид противоречит санитарным нормам или требованиям техники безопасности.

Работников можно привлечь к дисциплинарной ответственности, если требования к форменной одежде или дресс-коду прописаны в трудовом договоре или ином локальном нормативном акте. Сотрудника можно наказать, если его внешний вид нарушает санитарные нормы или противоречит технике безопасности, — пояснил Салкин.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев заявил, что штраф за опоздание на работу является нарушением прав сотрудников. По словам юриста, российское законодательство не допускает денежных взысканий за подобные нарушения трудовой дисциплины. Он отметил, что в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель вправе применить лишь три вида наказания: замечание, выговор или увольнение.