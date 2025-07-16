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16 июля 2025 в 08:30

Работодателей предостерегли от введения штрафов за опоздание

Юрист Русяев: штраф за опоздание на работу является нарушением прав сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Штраф за опоздание на работу является нарушением прав сотрудников, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, российское законодательство не допускает денежных взысканий за подобные нарушения трудовой дисциплины.

Штраф за опоздание на работу в российском праве отсутствует как допустимая мера воздействия на работника. Само по себе опоздание квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины, но мерам материального взыскания оно не подлежит, — пояснил Русяев.

Он отметил, что в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель вправе применить лишь три вида наказания: замечание, выговор или увольнение. По его словам, даже если штрафы прописаны в локальных актах организации, такие меры считаются незаконными.

Статья 192 ТК РФ закрепляет исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Любая денежная санкция за нарушение трудовой дисциплины выходит за пределы дозволенного законом. Применение денежного штрафа, даже если он прописан в правилах внутреннего трудового распорядка или коллективном договоре, является неправомерным. Такие условия противоречат федеральному законодательству и подлежат игнорированию, — подчеркнул Русяев.

Юрист добавил, что единственное законное удержание из заработной платы возможно лишь за фактически не отработанное время. Он отметил, что оно производится пропорционально количеству минут или часов опоздания и не считается наказанием.

Ранее юрист Александра Питниченко заявила, что личные соцсети сотрудников могут стать причиной для их увольнения, если работодатель посчитает опубликованные фото и видео, в том числе с тусовок и шашлыков, аморальными. Она отметила, что особые меры могут применяться к воспитателям, судьям, полицейским и госслужащим.

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