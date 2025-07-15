Стало известно, когда личные соцсети могут стать причиной увольнения

Личные соцсети сотрудников могут стать причиной для их увольнения, если работодатель посчитает опубликованные фото и видео, в том числе с тусовок и шашлыков, аморальными, заявила NEWS.ru юрист Александра Питниченко. Она отметила, что особые меры могут применяться к воспитателям, судьям, полицейским и госслужащим. По ее словам, чтобы не стать безработным, важно фильтровать публикуемый в соцсетях контент.

Чтобы вас не уволили, надо думать, что вы постите. Пост может содержать коммерческую тайну, персональные данные других работников, вред деловой репутации. Если во внутренних документах будет прописан запрет на использование соцсетей в личных целях во время исполнения трудовых обязанностей, работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволены. В группе риска также находятся воспитатели, судьи, полицейские, госслужащие. Их фото и видео с шашлыков и тусовок с друзьями могут быть расценены как аморальное поведение, и трудовой договор также будет расторгнут, — пояснила Питниченко.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что сон на рабочем месте в рабочее время без уважительной причины считается дисциплинарным проступком. По его словам, это может повлечь за собой дисциплинарные взыскания. Также он добавил, что сон во время обеденного перерыва не является нарушением.