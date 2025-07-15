Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 06:30

Стало известно, когда личные соцсети могут стать причиной увольнения

Юрист Питниченко: компания может посчитать фото с тусовок аморальным и уволить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Личные соцсети сотрудников могут стать причиной для их увольнения, если работодатель посчитает опубликованные фото и видео, в том числе с тусовок и шашлыков, аморальными, заявила NEWS.ru юрист Александра Питниченко. Она отметила, что особые меры могут применяться к воспитателям, судьям, полицейским и госслужащим. По ее словам, чтобы не стать безработным, важно фильтровать публикуемый в соцсетях контент.

Чтобы вас не уволили, надо думать, что вы постите. Пост может содержать коммерческую тайну, персональные данные других работников, вред деловой репутации. Если во внутренних документах будет прописан запрет на использование соцсетей в личных целях во время исполнения трудовых обязанностей, работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволены. В группе риска также находятся воспитатели, судьи, полицейские, госслужащие. Их фото и видео с шашлыков и тусовок с друзьями могут быть расценены как аморальное поведение, и трудовой договор также будет расторгнут, — пояснила Питниченко.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что сон на рабочем месте в рабочее время без уважительной причины считается дисциплинарным проступком. По его словам, это может повлечь за собой дисциплинарные взыскания. Также он добавил, что сон во время обеденного перерыва не является нарушением.

работодатели
соцсети
увольнения
сотрудники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли элитного разведчика и кучу ракет: новости СВО на утро 15 июля
Как доехать до Крымского моста по трассам М-4 «Дон» и А-289, сколько стоит
Под Хабаровском задержали двух иностранцев за финансирование террористов
«Разбить Россию»: Степашин рассказал, почему Запад поддерживает Киев
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 июля: инфографика
В России станут меньше ограничивать интернет
Синоптик объяснила, что спасает москвичей от аномальной жары
Депутат призвал признать иноагентами всех музыкантов скандальной группы
Названо число сбитых за ночь дронов ВСУ над Россией
В Сумской области дрон ВСУ расстрелял женщин с плакатом «Мы русские»
Стало известно, когда личные соцсети могут стать причиной увольнения
Дрон ВСУ сбили над Ростовской областью
Раскрыто, какое наказание грозит за купание на диких пляжах
На Западе раскрыли планы Зеленского по эвакуации
«Коктейль из нитритов»: россиян предупредили об опасности колбасных изделий
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 июля 2025 года
Раскрыты изменения в предоставлении квитанций за ЖКХ в России
В РАН рассказали, что роднит русских и северокорейцев
Закуска из баклажанов «Ходовая»: никакого масла, маринуем и запекаем!
Дальше
Самое популярное
Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.