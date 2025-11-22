Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 20:09

Гранд-канал в Венеции «позеленел» от вида Греты Тунберг

Грета Тунберг вылила зеленую краску в гранд-канал в Венеции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Активисты движения Extinction Rebellion вылили ярко-зеленую краску в гранд-канал в Венеции, сообщает RFI. В протесте на мосту Риальто участвовала и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Полиция установила личности нескольких участников акции. У протестующих изъяли музыкальные инструменты и баннеры.

Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал произошедшее «еще одной нападкой на культурное наследие» города. По его словам, подобные действия не помогают экологии, а причиняют ущерб Венеции и вынуждают проводить очистные работы.

Это не первый случай окрашивания каналов в городе. В мае 2023 года активисты провели аналогичную акцию, а в апреле 2024-го двое граждан Франции вылили в воду органические красители для «художественного проекта».

Ранее Тунберг заявила, что ее и других активистов «Флотилии стойкости» подвергали пыткам в тюрьме Израиля. Она отказалась сообщить подробности, но уточнила, что ей не давали воду, а соратников лишили необходимых лекарств. Активистка подчеркнула, то, чему подверглись она и ее команда, не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать палестинцам.

Грета Тунберг
активисты
Венеция
каналы
краски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20
В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир
Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана США
Макрон назвал план США по Украине невозможным без согласования с ЕС
«Мы не останемся в стороне»: в ЦСКА сделали заявление об Алдонине
«Это вам показалось»: Лепс отреагировал на миллионные гонорары Кадышевой
SHAMAN высказался об иностранном псевдониме
«Куда мне его девать»: SHAMAN раскрыл хейтерам тайну микрофона в штанах
Появилось школьное фото SHAMAN, где он весит 90 кг
«Я убил 500 русских»: каких героев прославляет Запад, реакция Захаровой
«Это крестопад»: как в России будут штрафовать за искажение образа храма
Дипломаты Трампа примут участие в женевских переговорах по Украине
В Киеве начался антимайдан? Отставка Зеленского и Ермака, детали
На Украине поражены скоростью продвижения мирного плана США
Танец SHAMAN и Мизулиной восхитил зрителей на концерте в Кремле
«Сразу узнаешь»: Лепс объяснил феномен SHAMAN
Стармер назвал дату переговоров по Украине с участием США и ЕС
В Таиланде россиянка не пережила столкновение с торговой тележкой
Нетаньяху рассказал о ликвидации высокопоставленных радикалов ХАМАС
Трамп сделал одно заявление по своему мирному плану для Украины
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.