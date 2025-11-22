Гранд-канал в Венеции «позеленел» от вида Греты Тунберг Грета Тунберг вылила зеленую краску в гранд-канал в Венеции

Активисты движения Extinction Rebellion вылили ярко-зеленую краску в гранд-канал в Венеции, сообщает RFI. В протесте на мосту Риальто участвовала и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Полиция установила личности нескольких участников акции. У протестующих изъяли музыкальные инструменты и баннеры.

Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал произошедшее «еще одной нападкой на культурное наследие» города. По его словам, подобные действия не помогают экологии, а причиняют ущерб Венеции и вынуждают проводить очистные работы.

Это не первый случай окрашивания каналов в городе. В мае 2023 года активисты провели аналогичную акцию, а в апреле 2024-го двое граждан Франции вылили в воду органические красители для «художественного проекта».

Ранее Тунберг заявила, что ее и других активистов «Флотилии стойкости» подвергали пыткам в тюрьме Израиля. Она отказалась сообщить подробности, но уточнила, что ей не давали воду, а соратников лишили необходимых лекарств. Активистка подчеркнула, то, чему подверглись она и ее команда, не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать палестинцам.