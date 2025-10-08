Грета Тунберг пожаловалась на пытки в израильской тюрьме Reuters: Тунберг и других активистов «Флотилии стойкости» пытали в Израиле

Шведская активистка Грета Тунберг заявила на пресс-конференции в Стокгольме, что ее и других активистов «Флотилии стойкости» подвергали пыткам в тюрьме Израиля, передает Reuters. Она отказалась сообщить подробности, но уточнила, что ей не давали воды, а соратников лишили необходимых лекарств.

Тунберг объяснила, что не хочет видеть заголовки газет о том, что ее пытали. Активистка подчеркнула, то, чему подверглись она и ее команда, не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать палестинцам.

МИД Израиля опроверг заявление Тунберг. Министерство подчеркнуло, что всем задержанным с флотилии был предоставлен доступ к еде, воде, туалетам и адвокатам. Незадолго до этого газета The Guardian со ссылкой на переписку Тунберг информировала, что она пожаловалась на содержание в камере с клопами и отсутствие еды и воды.

Ранее сообщалось, что активистка и еще 170 участников «Флотилии стойкости» были депортированы из Израиля в Грецию и Словакию. Как сообщал МИД страны, депортированные являются гражданами десятка европейских стран. По данным израильских СМИ, инцидент с насилием случился только один раз, когда экоактивист укусил медика израильской тюрьмы «Кциот».