Израиль депортировал Грету Тунберг и ее соратников Грету Тунберг и 170 активистов депортировали из Израиля в Грецию и Словакию

Грета Тунберг и еще 170 активистов так называемой «Флотилии стойкости» депортированы из Израиля в Грецию и Словакию, сообщает МИД Израиля. Депортированные являются гражданами десятка европейских стран.

Как сообщают израильские СМИ, все законные права участников флотилии были полностью соблюдены. Инцидент с насилием случился только один раз, когда экоактивист укусил медика израильской тюрьмы «Кциот».

«Флотилия стойкости» объединила более 40 судов с гуманитарной помощью для Палестины. Армия Израиля перехватила все корабли. 8 и 9 сентября военные осуществили запуск беспилотных летательных аппаратов с подводной лодки, сбросив зажигательные устройства на корабли, находившиеся в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе. Задержанных активистов поместили в тюрьму строгого режима в пустыне Негев.

Ранее стали известны новые подробности задержания флотилии Тунберг израильскими военными. Турецкое издание Anadolu утверждает, что активистов избили при задержании. Итальянский активист сообщил, что его с товарищами два дня держали без воды, а Грету завернули в израильский флаг и «выставили напоказ, как трофей».