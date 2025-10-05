Раскрыты новые детали задержания флотилии Греты Тунберг

Среди новых подробностей задержания флотилии Греты Тунберг израильскими военными появились заявления о жестком обращении, сообщает издание Anadolu. По словам участников миссии, их держали в унизительных условиях и подвергали физическому насилию.

Затем они высадили нас на берег и вели себя как террористическая группа. Нас просто пинали. Мы были без пресной воды больше двух дней. Грету Тунберг унизили, завернули в израильский флаг и выставили напоказ, как трофей, — рассказал итальянский активист Лоренцо Агостино.

Турецкий участник флотилии Эрсин Челик добавил, что израильские солдаты «тащили маленькую Грету за волосы, избивали ее и заставляли целовать израильский флаг».

В МИД Израиля назвали эти заявления «наглой ложью». В ведомстве подчеркнули, что Тунберг и другие активисты отказались от ускоренной депортации, а сама шведская правозащитница не подавала никаких жалоб израильским властям.

Ранее сотрудник посольства Швеции посетил в тюрьме экоактивистку Тунберг, которая пожаловалась на условия содержания. Она сообщила о симптомах обезвоживания, недостатке питания, кожной сыпи, вероятно, из-за укусов клопов и жестоком обращении.