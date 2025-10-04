Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме Тунберг заявила о проблемах со здоровьем от плохого обращения в тюрьме Израиля

Сотрудник посольства Швеции, посетивший Грету Тунберг в тюрьме, рассказал о ее жалобах на содержание в камере, сообщает газета Guardian. Активистка пожаловалась на симптомы обезвоживания и кожную сыпь.

Она сообщила об обезвоживании. Она получала недостаточно воды и еды. Появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы. Рассказала о жестоком обращении и о том, что ей приходилось долго сидеть на твердых поверхностях, — говорится в публикации.

По данным издания, особую озабоченность вызвал инцидент с принудительным фотографированием. Как рассказал другой заключенный, Грету заставляли держать «неизвестные флаги» во время съемки. Сама активистка опасается, чти эти изображения могут быть распространены в корыстных целях.

Тунберг входит в число 437 участников «Глобальной флотилии Сумуд», объединившей более 40 судов с гуманитарной помощью для Палестины. Армия Израиля перехватила все корабли и поместила активистов в тюрьму строгого режима в пустыне Негев. Организация «Глобальная флотилия Сумуд», в миссии которой принимала участие Тунберг, 9 сентября сообщила о предполагаемой атаке беспилотника на одно из своих судов. По их данным, члены экипажа и пассажиры не пострадали.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал заключения Греты Тунберг в тюрьму для лиц, осужденных за террористическую деятельность. Он также предложил конфисковать все задержанные суда.