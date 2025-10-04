Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 20:18

Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме

Тунберг заявила о проблемах со здоровьем от плохого обращения в тюрьме Израиля

Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудник посольства Швеции, посетивший Грету Тунберг в тюрьме, рассказал о ее жалобах на содержание в камере, сообщает газета Guardian. Активистка пожаловалась на симптомы обезвоживания и кожную сыпь.

Она сообщила об обезвоживании. Она получала недостаточно воды и еды. Появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы. Рассказала о жестоком обращении и о том, что ей приходилось долго сидеть на твердых поверхностях, — говорится в публикации.

По данным издания, особую озабоченность вызвал инцидент с принудительным фотографированием. Как рассказал другой заключенный, Грету заставляли держать «неизвестные флаги» во время съемки. Сама активистка опасается, чти эти изображения могут быть распространены в корыстных целях.

Тунберг входит в число 437 участников «Глобальной флотилии Сумуд», объединившей более 40 судов с гуманитарной помощью для Палестины. Армия Израиля перехватила все корабли и поместила активистов в тюрьму строгого режима в пустыне Негев. Организация «Глобальная флотилия Сумуд», в миссии которой принимала участие Тунберг, 9 сентября сообщила о предполагаемой атаке беспилотника на одно из своих судов. По их данным, члены экипажа и пассажиры не пострадали.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал заключения Греты Тунберг в тюрьму для лиц, осужденных за террористическую деятельность. Он также предложил конфисковать все задержанные суда.

Грета Тунберг
Палестина
Израиль
конфликты
активисты
тюрьмы
клопы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Водометы и штурм президентского дворца: фото беспорядков в Грузии
Солдаты ВСУ покидают позиции под Изюмом вместе с командирами
Украинский «Лютый» убил россиянку в собственном доме
Россиянка погибла во время наводнения в Болгарии
Врачам пришлось спасать одессита от принудительной мобилизации
Орбан заявил о хорошей новости для всей Европы
Премьер Грузии рассказал о состоянии пострадавшего на митинге полицейского
Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.