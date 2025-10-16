Миллиардер предположил, какая известная личность приблизит апокалипсис

Американский миллиардер Питер Тиль выделил двух основных претендентов на роль антихриста в современном мире, которые «приблизят апокалипсис». Ими стали популярный блогер Элиезер Юдковский и экоактивистка Грета Тунберг, пишет Lenta.ru со ссылкой на прошедшие в Сан-Франциско лекции.

При этом Тиль упомянул и других известных личностей — лидера Китая Си Цзиньпина и основателя Microsoft Билла Гейтса, но впоследствии исключил их из своего списка. Отказ от кандидатуры Гейтса миллиардер аргументировал недостаточной политической влиятельностью и устаревшими, по его мнению, взглядами.

И, опять же, возможно, к чести Гейтса, он все еще застрял в XVIII веке вместе с людьми вроде английского этолога Ричарда Докинза, верящими, что можно заниматься наукой и быть атеистом, — подчеркнул Тиль.

Особое внимание миллиардер уделил анализу роли США в возможном апокалиптическом сценарии. Он выразил мнение, что Вашингтон рискует стать центром мирового государства, которое потребуется антихристу для установления глобального контроля. При этом бизнесмен отметил, что именно в Соединенных Штатах сосредоточено наибольшее количество потенциальных противников апокалиптического вестника.

Ранее патриарх Кирилл на фестивале «Вера и слово» заявил, что апокалипсис непременно случится. Предстоятель Русской православной церкви призвал меньше думать о конце цивилизации и больше — о спасении души, кончине и предстоящей встрече с Богом.