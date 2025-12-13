Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 17:03

Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась в судебную

Полиция Финляндии предъявила обвинение в неповиновении активистке Грете Тунберг

Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция Финляндии предъявила обвинение шведской экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение правоохранителям во время акции протеста в Хельсинки, сообщает финская газета Helsingin Sanomat. По ее информации, все произошло 25 июня 2024 года, когда 22-летняя активистка участвовала в демонстрациях движения Extinction Rebellion.

Уголовное обвинение предъявлено всемирно известной климатической активистке Грете Тунберг в Финляндии. Прокурор добивается наказания за неповиновение полиции в будущем судебном процессе над 22-летней шведкой, — говорится в материале.

Издание отмечает, что активисты организовали шествие, целью которого было намерение обратить внимание законодателей на климатический кризис, однако оно было остановлено полицией. Участникам было приказано прекратить акцию и покинуть проезжую часть. Тех, кто отказался подчиниться, включая Тунберг, задержали и доставили в участок. В тот день она также выступила с речью перед зданием парламента, обратившись к правительству и законодателям Финляндии.

Ранее при участии Тунберг в центре Рима прошла многотысячная акция в поддержку Палестины. Днем колонна участников направилась к площади Сан-Джованни-ин-Латерано, пройдя мимо Колизея. Впереди двигался грузовик, с которого активисты обращались к собравшимся. Следом шла группа демонстрантов с баннером, критикующим действия израильских властей и курс итальянского правительства.

