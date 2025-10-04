Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 11:03

Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг

CBS: Нетаньяху лично одобрил операции против двух судов «Флотилии» Тунберг

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично санкционировал проведение военных операций против двух судов, входящих в состав «Флотилии» шведской активистки Греты Тунберг, утверждает телеканал CBS, ссылаясь на двух представителей американских разведывательных служб. По информации источников, 8 и 9 сентября израильские военные осуществили запуск беспилотных летательных аппаратов с подводной лодки, сбросив зажигательные устройства на корабли, находившиеся в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе. Это привело к возгоранию судов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале прошлого месяца лично одобрил военные операции против двух судов, входивших в состав флотилии, направлявшейся в Газу, перевозившей гуманитарную помощь и пропалестинских сторонников, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, — говорится в материале.

Организация «Глобальная флотилия Сумуд», в миссии которой принимала участие Тунберг, 9 сентября сообщила о предполагаемой атаке беспилотника на одно из своих судов. По их данным, все члены экипажа и пассажиры не пострадали. Ливанский телеканал Al Mayadeen 10 сентября распространил информацию о нападении беспилотного аппарата на крупнейший корабль «Флотилии свободы», который направлялся в сектор Газа с гуманитарной миссией по прорыву блокады. Инцидент произошел в тунисском порту.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал заключения Греты Тунберг в тюрьму для лиц, осужденных за террористическую деятельность. Основанием для таких мер стали намерения активистки возглавить морскую операцию по прорыву блокады сектора Газа. В качестве дополнительной меры министр предложил конфисковать все суда, задействованных в данной акции.

Грета Тунберг
Биньямин Нетаньяху
Израиль
сектор Газа
