01 сентября 2025 в 01:05

В Израиле озвучили, что хотят сделать с Гретой Тунберг

Israel Hayom: Израиль готов бросить Тунберг в тюрьму для радикалов из-за ее слов

Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: Uwe Anspach/dpa/ Global Look Press

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг нужно поместить в тюрьму для террористов, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Поводом для таких мер стали планы девушки возглавить морскую операцию по прорыву блокады сектора Газа, сообщает израильское издание Israel Hayom со ссылкой на информированные источники.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов, — указано в сообщении.

Дополнительной мерой должно стать изъятие судов, участвующих в акции, с последующей передачей их израильским правоохранительным органам. Согласно плану, все участники «Флотилии свободы» будут размещены в специализированных пенитенциарных учреждениях.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не готовы согласовать даже мягкие санкции против Израиля за ситуацию в Газе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене указала, что государства ЕС продолжают расходиться в позициях по этому вопросу.

