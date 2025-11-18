Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Необходимо прекратить финансирование Украины из-за коррупционных скандалов в энергетике, заявил депутат сейма Польши Витольд Туманович. По его словам, которые передает РИА Новости, страна потратила на помощь соседнему государству около 4% ВВП за 2022-2023 годы.

Хватит финансировать это коррумпированное правительство на Украине, — заявил Туманович.

Выступая в парламенте, Туманович указал на недавнее расследование украинских антикоррупционных органов, выявившее схему взяток в размере 10-15% от стоимости контрактов в энергетическом секторе. По его словам, через руки коррупционеров прошло не менее $100 млн (8,1 млрд рублей). Парламентарий призвал польское правительство прекратить поддержку Украины деньгами налогоплательщиков, особенно выплаты процентов по украинским кредитам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призывы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Украине больше средств на фоне коррупционного скандала выглядят как попытка помочь алкоголику, дав ему ящик водки. Политик дал понять, что не поддержит предложения главы ЕК, заявив, что «Венгрия не утратила здравого смысла».

