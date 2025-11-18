Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 19:16

В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа

МИД Великобритании выступил за развертывание стабилизационных сил в Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Великобритания поддерживает решение о скорейшем развертывании сил в секторе Газа, направленном на стабилизацию ситуации, заявила глава британского МИД Иветт Купер на выступлении в палате общин парламента. По ее словам, которые приводятся на сайте правительства, это необходимо, чтобы избежать передачи контроля за анклавом в руки ХАМАС.

Жизненно необходимо, чтобы Международные стабилизационные силы и обученная палестинская полиция могли быть быстро развернуты для поддержки прекращения огня и недопущения вакуума, который может использоваться ХАМАС, — заявила министр.

Глава МИД также подчеркнула, что меры в отношении Газы должны приниматься в соответствии с международным правом. Она также призвала «уважать суверенитет и самоопределение Палестины».

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддерживающую всеобъемлющий план урегулирования ситуации в секторе Газа, представленный Соединенными Штатами. Документ получил одобрение 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай при голосовании воздержались.

