Индия предложила России участвовать в развитии авиахаба Груздев: РФ и Индия обсуждают сотрудничество в создании авиахаба в Андхра-Прадеш

Индия предлагает России присоединиться к развитию хаба авиационной промышленности в штате Андхра-Прадеш, заявил глава российской делегации Алексей Груздев на полях международного делового форума «Саммит партнерства». По его словам, приглашение связано с планами штата ускорить экономический рост и расширить индустриальную инфраструктуру, передает ТАСС.

Создают [в штате] несколько индустриальных хабов, в том числе в авиационной промышленности. И приглашают к сотрудничеству Россию, у которой есть сильные компетенции в этой сфере, — сказал Груздев.

Дипломат отметил, что Андхра-Прадеш — один из самых динамично развивающихся штатов Индии. По словам главного министра Чандрабабу Найду, к 2047 году планируется увеличить валовой региональный продукт до более чем $2,5 трлн при ежегодных темпах роста около 15%.

Ранее стало известно о планах России и Индии заключить соглашение о мобильности рабочей силы в ходе предстоящего саммита в декабре. Растущая индийская диаспора может стать опорой двустороннего партнерства, учитывая высокий спрос в РФ на специалистов машиностроения, электроники, а также работников строительной и текстильной отраслей.