Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 10:20

Индия предложила России участвовать в развитии авиахаба

Груздев: РФ и Индия обсуждают сотрудничество в создании авиахаба в Андхра-Прадеш

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Индия предлагает России присоединиться к развитию хаба авиационной промышленности в штате Андхра-Прадеш, заявил глава российской делегации Алексей Груздев на полях международного делового форума «Саммит партнерства». По его словам, приглашение связано с планами штата ускорить экономический рост и расширить индустриальную инфраструктуру, передает ТАСС.

Создают [в штате] несколько индустриальных хабов, в том числе в авиационной промышленности. И приглашают к сотрудничеству Россию, у которой есть сильные компетенции в этой сфере, — сказал Груздев.

Дипломат отметил, что Андхра-Прадеш — один из самых динамично развивающихся штатов Индии. По словам главного министра Чандрабабу Найду, к 2047 году планируется увеличить валовой региональный продукт до более чем $2,5 трлн при ежегодных темпах роста около 15%.

Ранее стало известно о планах России и Индии заключить соглашение о мобильности рабочей силы в ходе предстоящего саммита в декабре. Растущая индийская диаспора может стать опорой двустороннего партнерства, учитывая высокий спрос в РФ на специалистов машиностроения, электроники, а также работников строительной и текстильной отраслей.

Индия
Россия
авиация
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За людей не считали»: украинский пленный сделал признание о командирах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России
Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение
Быстрые рулеты на скорую руку: 8 простых вариантов
В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах
Оружейный «курьер» отправился за решетку после доставки «заказа» в колонию
Стало известно о голодовке жены экс-мэра Сочи в СИЗО
На Украине завыли сирены воздушной тревоги
На Западе раскрыли, куда уехал Зеленский после российских авиаударов
Строительство нового города в Сибири оценили в 1 трлн рублей
Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве
Россиянин поехал в кругосветное путешествие и стал перуанским бомжем
На Солнце произошла мощная вспышка
Секрет нежного минтая с морковью и луком: простой рецепт
Полиция начала бить тревогу из-за «мигрантов-призраков»
Колумбия ударила по скоплению наркоторговцев у границы с Венесуэлой
«Сущая мелочь»: Каллас указала на выгоду от поддержки Украины
В Тюмени мужчины разыграли друга и оказались под стражей
Россиянка ограбила магазин с помощью загипсованной руки
Стала известна судьба бывшего здания генконсульства Украины в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.