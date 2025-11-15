Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 10:50

Россия перечислила €5 млн пенсий в недружественные страны

Россия перечислила €5 млн пенсий в Латвию и Эстонию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия перечислила в Латвию и Эстонию почти €5 млн (467,9 млн рублей) пенсий, сообщила пресс-служба Социального фонда РФ. Выплаты были заблокированы иностранными банками из-за санкций.

Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу, — сказано в сообщении.

По договору с Латвией выплаты получат 9,2 тыс. пенсионеров на сумму €4,1 млн (383,7 млн рублей). Перевод был сделан 13 ноября. По договору с Эстонией средства перечислены 15 ноября — их получат 3,9 тыс. пенсионеров, сумма составила €801,1 тыс. (74,97 млн рублей).

В настоящее время Социальный фонд перечисляет пенсии в Прибалтику раз в квартал. Деньги зачисляются на личные счета пенсионеров через зарубежные ведомства, при этом каждая транзакция требует согласия принимающей стороны.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов указал на необходимость правового урегулирования процедуры досрочного выхода на пенсию. По его мнению, требуется расширение учитываемых периодов стажа работы для реализации соответствующих прав граждан.

пенсии
Латвия
Эстония
Социальный фонд
выплаты
переводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За людей не считали»: украинский пленный сделал признание о командирах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России
Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение
Быстрые рулеты на скорую руку: 8 простых вариантов
В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах
Оружейный «курьер» отправился за решетку после доставки «заказа» в колонию
Стало известно о голодовке жены экс-мэра Сочи в СИЗО
На Украине завыли сирены воздушной тревоги
На Западе раскрыли, куда уехал Зеленский после российских авиаударов
Строительство нового города в Сибири оценили в 1 трлн рублей
Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве
Россиянин поехал в кругосветное путешествие и стал перуанским бомжем
На Солнце произошла мощная вспышка
Секрет нежного минтая с морковью и луком: простой рецепт
Полиция начала бить тревогу из-за «мигрантов-призраков»
Колумбия ударила по скоплению наркоторговцев у границы с Венесуэлой
«Сущая мелочь»: Каллас указала на выгоду от поддержки Украины
В Тюмени мужчины разыграли друга и оказались под стражей
Россиянка ограбила магазин с помощью загипсованной руки
Стала известна судьба бывшего здания генконсульства Украины в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.