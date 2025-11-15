Россия перечислила €5 млн пенсий в недружественные страны Россия перечислила €5 млн пенсий в Латвию и Эстонию

Россия перечислила в Латвию и Эстонию почти €5 млн (467,9 млн рублей) пенсий, сообщила пресс-служба Социального фонда РФ. Выплаты были заблокированы иностранными банками из-за санкций.

Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу, — сказано в сообщении.

По договору с Латвией выплаты получат 9,2 тыс. пенсионеров на сумму €4,1 млн (383,7 млн рублей). Перевод был сделан 13 ноября. По договору с Эстонией средства перечислены 15 ноября — их получат 3,9 тыс. пенсионеров, сумма составила €801,1 тыс. (74,97 млн рублей).

В настоящее время Социальный фонд перечисляет пенсии в Прибалтику раз в квартал. Деньги зачисляются на личные счета пенсионеров через зарубежные ведомства, при этом каждая транзакция требует согласия принимающей стороны.

