Опубликован финальный отчет о посадке Airbus на кукурузном поле в 2019 году МАК: экипаж севшего на поле Airbus растерялся из-за отличия ситуации от учебной

Экипаж Airbus A321 «Уральских авиалиний», севший на кукурузном поле под Раменским в 2019 году, был растерян, из-за того что случившаяся ситуация отличалась от отрабатываемых на учебных тренажерах, говорится в окончательном отчете по расследованию инцидента Межгосударственного авиационного комитета. По информации ведомства, причиной экстренного приземления стало столкновение со стаей чаек, которое привело к повреждению обоих двигателей.

Авиационное происшествие с самолетом А321-211 VQ-BOZ произошло <…> в результате его столкновения <…> со стаей чаек, <…> что привело к механическим повреждениям обоих двигателей и снижению их суммарной располагаемой тяги. <…> [Фактором опасности является] отличие фактически реализовавшейся в полете ситуации от отрабатываемых на тренажерах, — говорится в отчете.

В разделе с анализом действий экипажа сказано, что после возникновения внештатной ситуации команда не выполнила в достаточной степени ни одного из действий, которого требовали соответствующие протоколы. Эксперты подчеркивают, что из-за инцидента экипаж растерялся, хоть и не впал в психологический ступор, его поведение имело «признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности».

Также отмечается, что во избежание подобных случаев в будущем были разработаны и предоставлены новые инструкции и видеоматериалы для экипажей самолетов, проведены консультации с авиаразработчиками. Также ведется работа по ликвидации свалок в районе аэропортов и аэродромов, чтобы снизить орнитологическую опасность в будущем.

