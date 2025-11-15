Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 10:53

Эксперт раскрыл мрачную сторону демографического кризиса в Китае

Востоковед Маслов заявил о демографическом кризисе в провинциях Китая

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В китайских провинциях наблюдаются серьезные проблемы с демографией, ситуация стала критической, заявил KP.RU директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Востоковед отметил, что незарегистрированных при рождении девочек часто отправляли к бабушкам в сельскую местность, а некоторых даже продавали для выполнения домашних работ. Вместе с этим он указал на проблемы с выплатами пенсий.

Пенсии — дотационная история. Только две южные провинции в КНР могут самостоятельно выплачивать их, остальные выплачиваются путем трансфера из центрального бюджета. В некоторых провинциях, например, на северо-востоке, на одного работающего молодого человека приходится 1,5 пожилых. Это критическая ситуация, — сказал эксперт.

Маслов добавил, что демографические ограничения в настоящее время сняты, однако первоначальный рост рождаемости сменился еще более значительным сокращением. Востоковед отметил, что взрослое население Китая не имеет возможности заниматься воспитанием детей из-за постоянной занятости. Женщины в первую очередь сосредоточены на профессиональной карьере, а бабушки и дедушки не могут обеспечивать постоянный уход за внуками.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что правительство региона осуществляет постоянный контроль за мерами по регулированию демографической ситуации. Он отметил несколько факторов, способствующих позитивному приросту населения. В отдельных возрастных категориях наблюдается стабильная положительная динамика. При этом суммарные коэффициенты рождаемости, включая показатели по вторым детям, превышают среднероссийские значения.

Китай
демография
кризисы
рождаемость
Эксперт раскрыл мрачную сторону демографического кризиса в Китае
