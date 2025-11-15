Полиция начала бить тревогу из-за «мигрантов-призраков»

Власти Германии осуществляют противоречивую политику в отношении афганских мигрантов, одновременно стремясь депортировать десятки тысяч беженцев и продолжая их организованный ввоз за государственный счет на самолетах, пишет «Взгляд». Специальная программа авиаперевозок была запущена в 2021 году после смены власти в Афганистане с первоначальной целью эвакуации местных жителей, сотрудничавших с бундесвером и немецкими организациями. Однако на практике программа вышла из-под контроля.

Из более чем 36 тыс. доставленных афганцев только каждый восьмой действительно работал на немецкие структуры. Остальные оказались членами семей или лицами с неподтвержденной личностью, многие из которых использовали фальшивые документы. Ситуация осложняется увеличением преступности среди мигрантов и серией громких нападений, совершенных выходцами из Афганистана.

Профсоюз немецкой полиции направил открытое письмо руководству страны с требованием прекратить программу из-за проблем с верификацией личности и использованием поддельных документов. Правоохранители сообщили о выдаче виз даже в случаях, когда личность прибывающих не может быть достоверно установлена. Новое правительство на фоне растущего общественного недовольства пообещало прекратить все добровольные программы приема мигрантов и депортировать нелегально находящихся в стране лиц.

Ранее стало известно, что Польша, Венгрия, Словакия и Чехия планируют направить судебные иски против Европейского союза в связи с введением нового миграционного регламента. Принятый в ЕС документ предусматривает перераспределение нагрузки с государств, наиболее привлекательных для мигрантов, — Италии, Испании и Греции.