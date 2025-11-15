Военные медики рассказали о секундах на СВО, решающих судьбу бойцов

Российские военные медики в зоне СВО занимаются как доставкой раненых, так и проведением сложных операций в крупных госпиталях, говорится в репортаже ТАСС. Они рассказали, что действовать приходится оперативно, этому способствует полное взаимопонимание.

Все специалисты понимают свою задачу, свою роль, время действий, сами действия. И естественно, возникает полное взаимодействие, которое позволяет нам работать оперативно. Никому из сотрудников не надо объяснять. Каждый знает свое место, это сплачивает людей, несмотря на обстановку, в которой приходится работать, — сказал один из медиков.

Специалисты отмечают, что действовать нужно очень быстро, так как счет может идти на секунды. Первую помощь пострадавшим оказывают бойцы эвакуационных подразделений до передачи раненых врачам передового госпиталя. Военнослужащие с тяжелыми повреждениями доставляются в центральные госпитали с использованием санитарной авиации или специальных железнодорожных составов.

Ранее командир медицинского батальона группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп говорил, что украинские вооруженные силы начали применять боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами, которые невозможно обнаружить с помощью стандартного рентгеновского оборудования. По его словам, такие боеприпасы в основном сбрасываются с беспилотных летательных аппаратов и создают серьезную угрозу для здоровья раненых.