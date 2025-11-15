Раскрыты потери ВСУ после «адских» суток в зоне СВО Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли за сутки 1505 бойцов

Украинская армия потеряла 1505 бойцов за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны. Больше всего военнослужащих ВСУ ликвидировано на направлении группировки «Центр» — около 495 человек.

Противник потерял свыше 1505 военнослужащих, — сказано в сообщении.

ВСУ лишились 210 человек на направлении «Север», 220 — на «Западе», 230 — на «Южном» и 265 — на «Восточном». На направлении «Днепр» выбыло 85 военнослужащих.

Российские военные за сутки вывели из строя крупную группу украинских бойцов и уничтожили несколько единиц техники. Под удар попали пять танков, почти два десятка бронированных машин, в том числе 10 американских М113.

Также ликвидированы десятки автомобилей, несколько десятков артиллерийских орудий — среди них есть системы западного производства. Кроме того, поражены станции радиоэлектронной борьбы и полевые склады с боеприпасами.

Ранее бойцы ВС РФ захватили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области и ликвидировали трех операторов дронов. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток» во время освобождения населенного пункта Новое.