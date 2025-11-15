Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 13:57

В Забайкалье корова заставила автобус перевернуться

В Забайкалье автобус с вахтовиками съехал в кювет и перевернулся из-за коровы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Забайкалье автобус с вахтовиками перевернулся на трассе из-за коровы, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Авария произошла в Шилкинском районе возле села Васильевка. Водитель пытался объехать животное, но на гололеде машина съехала в кювет.

По данным источника, в салоне находились сотрудники Быстринского горно-обогатительного комбината. Восемь человек пострадали: троим оказали помощь на месте, пятерых отправили в больницу для обследования.

Ранее в Пермском крае рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе Р-243: погибли семь человек, включая несовершеннолетнего. Еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Движение на участке было временно затруднено.

Позднее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а пятеро — в состоянии средней тяжести. Среди травмированных также есть ребенок. Крутень уточнила, что все пациенты госпитализированы в пермские стационары.

До этого в Египте произошла авария с российскими туристами: пострадали пятеро граждан РФ. Двое из них получили травмы средней тяжести, а остальные — легкие повреждения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

