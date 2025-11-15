Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Я его сейчас...»: Захарова высмеяла «гейские» фантазии Друцэ о Пушкине

Захарова пошутила, что депутат Друцэ стал первым геем в Молдавии из-за Пушкина

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Депутат Михай Друцэ стал первым в Молдавии геем (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пошутила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она отреагировала на заявление политика, что появление ЛГБТ связано с приездом писателя Александра Пушкина в Бессарабию.

Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет <...> Михай Друцэ? Я его сейчас…» Так там появился первый [гей], — отметила Захарова.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что партию европейских социалистов необходимо переименовать в «партию гомосексуалистов». Он подчеркнул, что его организацию решили убрать из-за поправки к конституции страны, предусматривающей наличие лишь двух полов — мужского и женского.

Венгерский премьер Виктор Орбан между тем заявил, что парады ЛГБТ больше не будут проходить в Будапеште. Глава правительства объяснил, что из страны уехал экс-посол США Дэвид Прессман, который возглавлял подобные мероприятия.

