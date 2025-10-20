В ЕС предложили создать партию гомосексуалистов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заявил, что партию европейских социалистов необходимо переименовать в «партию гомосексуалистов» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он подчеркнул, что его организацию решили убрать из-за поправки к конституции страны, предусматривающей наличие лишь двух полов — мужского и женского.

Главной причиной нашего исключения стала поправка к конституции, которую мы приняли, о том, что существуют только два пола — мужчина и женщина, — тогда как партия ЕС утверждает, что полов как минимум четыре, — сказал Фицо.

Политик напомнил случай, связанный с одним из его приездов в Брюссель. Фицо рассказывал коллегам о введении бесплатных обедов, повышении зарплат и пенсий. При этом, по его словам, евродепутат из Нидерландов ответил, что своим в ЕС премьер-министр может стать только после того, как «возглавит гей-парад в Братиславе».

Ранее Фицо отреагировал характерным жестом поднятого пальца вверх на одобрение парламентом поправки о закреплении в конституции только двух полов — мужского и женского. Он пояснил, что поправка предотвратит ситуации, когда люди объявляют себя «вертолетом, кошкой или собакой».