26 сентября 2025 в 20:32

Фицо жестом показал свое отношение к закреплению в конституции двух полов

Премьер Словакии Фицо обрадовался закреплению в конституции двух полов

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал характерным жестом поднятого пальца вверх на одобрение парламентом поправки о закреплении в конституции только двух полов — мужского и женского. Премьер на пресс-конференции по итогам голосования, которую транслировал новостной портал TASR, пояснил, что поправка предотвратит ситуации, когда люди объявляют себя «вертолетом, кошкой или собакой».

Нам не будет Брюссель говорить, что существует какой-то третий, четвертый или пятый пол, — заявил Фицо после голосования.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные страны демонстрируют деградацию, когда под видом культурной политики отменяют традиционные ценности и уничтожают историческое наследие. Дипломат подчеркнула, что Россия сумела предложить альтернативный путь — сохранение традиций и развитие культурных инициатив.

До этого профессор РГГУ Виктор Сапрыка заявил, что более половины молодых россиян поддерживают и готовы защищать традиционные ценности. Также 50% молодежи осознает, что на граждан России оказывается идеологическое и психологическое воздействие извне, которому нужно сопротивляться.

