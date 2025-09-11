Западные страны демонстрируют деградацию, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По ее мнению, это происходит, когда под видом культурной политики проводится отмена традиционных ценностей и уничтожение исторического наследия.

Мы не только показали, что нельзя отменить русскую культуру, как нельзя отменить Чайковского, Пушкина, Достоевского, как нельзя отменить Эрмитаж, но и использовали эту возможность для того, чтобы дать старт многим событиям в сфере культуры, искусства и спорта, — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Россия стала объектом национализма и агрессивной риторики со стороны ряда западных стран, однако сумела предложить альтернативный путь — сохранение традиций и развитие культурных инициатив. Она отметила, что форум культуры в Санкт-Петербурге отражает тенденцию к сохранению исторической памяти и лучших образцов цивилизации.

Ранее Захарова заявила, что массовое уничтожение памятников в западных странах свидетельствует об их движении в сторону «прямого варварства». Она связала это с кризисом утраты культурного и исторического лидерства, отметив, что государства сносят монументы, которые сами же устанавливали, демонстрируя тем самым идеологический и ценностный разрыв с прошлым.