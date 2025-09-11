Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:41

Захарова высказалась об отмене российской культуры

Захарова назвала деградацией политику отмены российской культуры на Западе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Западные страны демонстрируют деградацию, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По ее мнению, это происходит, когда под видом культурной политики проводится отмена традиционных ценностей и уничтожение исторического наследия.

Мы не только показали, что нельзя отменить русскую культуру, как нельзя отменить Чайковского, Пушкина, Достоевского, как нельзя отменить Эрмитаж, но и использовали эту возможность для того, чтобы дать старт многим событиям в сфере культуры, искусства и спорта, — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Россия стала объектом национализма и агрессивной риторики со стороны ряда западных стран, однако сумела предложить альтернативный путь — сохранение традиций и развитие культурных инициатив. Она отметила, что форум культуры в Санкт-Петербурге отражает тенденцию к сохранению исторической памяти и лучших образцов цивилизации.

Ранее Захарова заявила, что массовое уничтожение памятников в западных странах свидетельствует об их движении в сторону «прямого варварства». Она связала это с кризисом утраты культурного и исторического лидерства, отметив, что государства сносят монументы, которые сами же устанавливали, демонстрируя тем самым идеологический и ценностный разрыв с прошлым.

МИД РФ
Мария Захарова
русофобия
Запад
Семен Товстый
С. Товстый
Виктория Катаева
В. Катаева
Никита Петров
Н. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назвавшая россиян рабами Лайма Вайкуле заявила, что Америка спасла ей жизнь
Наемники с арбалетами и запрет эвакуации: новости СВО к вечеру 11 сентября
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой
Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.