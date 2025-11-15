Редчайшего хищника сняли на видео на одной из российских дорог

Редчайшего хищника сняли на видео на одной из российских дорог Водители в Бурятии сняли на видео занесенного в Красную книгу волка

В Бурятии автомобилисты засняли на видео редкого красного волка, занесенного в Красную книгу, пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». Все произошло в селе Верхний Саянтуй, где хищник пересекал автомобильную дорогу.

Очевидцы сообщили, что идентифицировать редкого зверя удалось только после консультаций со специалистами. Волк при этом не боялся ни людей, ни машин.

Ранее редкий кит-горбач был замечен в акватории возле Южно-Курильского мыса у острова Кунашир. Сотрудники заповедника «Курильский» выехали на место после поступления информации от местных жителей и туристов, наблюдавших морские фонтаны. Специалистам удалось зафиксировать присутствие млекопитающего, занесенного в Красную книгу. По данным заповедника, популяция этого вида в северной части Тихого океана насчитывает примерно 21 тыс. особей.

В Калининградской области в свое время выпустили на волю трех филинов, имеющих статус краснокнижных видов. Птиц отпустили в болотистой местности, соответствующей их естественной среде обитания. Филины появились на свет весной 2025 года в калининградском клубе соколиной охоты «Бусидо», где занимаются разведением и содержанием редких хищных птиц.