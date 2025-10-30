Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 19:16

Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача

Горбатый кит Горбатый кит Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Редкий кит-горбач был обнаружен возле Южно-Курильского мыса у берегов острова Кунашир, сообщили на странице заповедника «Курильский» во «ВКонтакте». В учреждении рассказали, что накануне местные жители и туристы видели фонтаны в море.

После обращений специалисты заповедника выехали на место и смогли засечь краснокнижное млекопитающее. Отмечается, что в северной части Тихого океана насчитывается около 21 тыс. особей.

Ранее команда Sakhalin TunaHunters Team поймала в Охотском море тихоокеанского голубого тунца весом 215 килограммов. Длина исполинской рыбы составила 2 метра 36 сантиметров. Члены команды Денис Мамыркин, Роман Андреев и Константин Осадчий рыбачили на 28-футовом катере неподалеку от мыса Острый, в восточной части Долинского района.

До этого очевидцы обнаружили останки гигантского существа на берегах Кунашира — самого южного острова Большой Курильской гряды. По их словам, скелет найден недалеко от термального источника Чайка больше месяца назад. В комментариях пользователи допустили, что останки напоминают кости от китовьего плавника.

