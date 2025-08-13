Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 11:11

На Курилах обнаружили опасную находку времен ВОВ

Четыре неразорвавшихся снаряда времен ВОВ нашли в Южно-Курильске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Южно-Курильске на острове Кунашир были обнаружены четыре неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны, передает пресс-служба Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области. Опасную находку сделали в районе горячего источника Чайка.

На место прибыли правоохранители и саперы Минобороны РФ. Отмечается, что опасная находка не сдетонировала — пострадавших и разрушений на месте инцидента нет. Специалисты взяли на контроль данную ситуацию, судьбу боеприпасов определят эксперты.

Также в станице Благовещенской под Анапой кайтсерфер обнаружил мину времен ВОВ. Сотрудники ОМОНа «Шторм-Юг» уничтожили минометный снаряд. Мужчина заметил в воде лимана подозрительный предмет, похожий на боеприпас.

Ранее в Знаменской роще Курска в ходе всероссийской акции «Вахта памяти» нашли останки 132 мирных жителей, погибших во время немецкой оккупации в 1941–1943 годах, сообщил председатель совета центра «Поиск» Игорь Цуканов. По его словам, среди жертв 46 детей и пять беременных женщин.

