«Вбиты гвозди в черепа»: в Курске нашли обезображенные останки 46 детей В Курске раскопали останки убитых фашистами 132 человек, из которых 46 детей

В Знаменской роще Курска в ходе всероссийской акции «Вахта памяти» нашли останки 132 мирных жителей, погибших во время немецкой оккупации в 1941–1943 годах, сообщил РИА Новости председатель совета центра «Поиск» Игорь Цуканов. По его словам, среди жертв 46 детей и пять беременных женщин.

Всего за эту вахту найдены останки 132 человек, среди них пять — это беременные женщины, 46 — маленькие дети, — отметил Цуканов.

Он добавил, что за все годы поисков в Знаменской роще были обнаружены останки более трех тысяч человек. Поисковики установили, что в военные годы оккупанты массово свозили и хоронили мирных жителей на территории современной рощи — кого-то даже закапывали заживо.

В прошлом году <…> яма была — младенцы до года, много, и вбиты гвозди в черепа, «сотки» прямо. <…> Мы думаем, что были какие-то медицинские эксперименты. <…> Очень редко патроны, очень редко пулевые ранения встречаются. <…> Живыми закапывали. <…> Сначала кидались дети, скорее всего, живьем, потом они закидывались мертвыми взрослыми, — рассказала замруководителя поискового отряда «Курская земля» Анна Поварова.

