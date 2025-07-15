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15 июля 2025 в 10:27

В российском регионе обнаружили боеприпас времен ВОВ

Кайтсерфер обнаружил минометный снаряд времен ВОВ в лимане под Анапой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В станице Благовещенской под Анапой кайтсерфер обнаружил мину времен ВОВ и вызвал полицию, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии. Сотрудники ОМОН «Шторм-Юг» уничтожили минометный снаряд.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина заметил в воде лимана подозрительный предмет, похожий на боеприпас. На место приехали специалисты-взрывотехники. После осмотра они определили, что найденный предмет — это 82-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны. Опасную находку вывезли в безопасное место — карьер, где ее уничтожили.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что серия противотанковых мин иностранного производства была обнаружена в приграничных районах Курской области. По данным источника, речь идет о минах PT Mi-U, произведенных чешской компанией STV Group. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о проведении масштабных работ по разминированию приграничных территорий региона. Он отметил, что саперы работают в 16 населенных пунктах региона.

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