26 сентября 2025 в 11:34

На берегах Курил нашли останки «морского монстра»

Останки гигантского морского существа нашли на побережье острова Кунашир

Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Очевидцы обнаружили останки гигантского существа на берегах Кунашира — самого южного острова Большой Курильской гряды. В Telegram-канале «Туризм на Южных Курилах» опубликовали фото «морского монстра». По словам очевидцев, скелет найден недалеко от термального источника Чайка больше месяца назад.

Был в воде, непонятной мягкой массой без признаков костей, хребта, а последним штормом выкинуло и замыло в песок, появился скелет плавника, наверное. Кто знает, что за морской монстр?задался вопросом один из местных.

На одном снимке из песка будто проступает скелет огромной кисти или плавника с пятью «пальцами». В комментариях пользователи допустили, что это напоминает кости от китовьего плавника. Они предположили, что само существо достигало не меньше 5–8 метров в длину.

Ранее на Кунашире нашли четыре неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны. В Агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалина сообщили, что находку обнаружили в районе горячего источника Чайка. К месту прибыли саперы Минобороны и правоохранители.

