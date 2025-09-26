На берегах Курил нашли останки «морского монстра»

Очевидцы обнаружили останки гигантского существа на берегах Кунашира — самого южного острова Большой Курильской гряды. В Telegram-канале «Туризм на Южных Курилах» опубликовали фото «морского монстра». По словам очевидцев, скелет найден недалеко от термального источника Чайка больше месяца назад.

Был в воде, непонятной мягкой массой без признаков костей, хребта, а последним штормом выкинуло и замыло в песок, появился скелет плавника, наверное. Кто знает, что за морской монстр? — задался вопросом один из местных.

На одном снимке из песка будто проступает скелет огромной кисти или плавника с пятью «пальцами». В комментариях пользователи допустили, что это напоминает кости от китовьего плавника. Они предположили, что само существо достигало не меньше 5–8 метров в длину.

