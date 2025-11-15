Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана

Фонд капитального ремонта Москвы потребовал взыскать задолженность с телеведущего Юлия Гусмана, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Согласно исковому заявлению, заслуженный деятель искусств России должен заплатить 4,1 тыс. рублей. При этом он еще в 2023 году уехал в США.

Поступило заявление о вынесении судебного приказа в отношении Юлия Гусмана. Фонд капитального ремонта города Москвы просит взыскать с должника 4122 рубля, — говорится в сообщении.

Ранее ФНС заблокировала счета пиар-агентства «Рейкьявик», среди учредителей которого числился журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Организация находится в процессе ликвидации с 20 марта этого года. Сейчас владельцами фирмы значатся Андрей Лялин и Александр Кочетков.

До этого стало известно, что с 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать долги с физических лиц и самозанятых по налогам без судебного решения. Уведомление о задолженности будет направляться через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. После этого у человека есть 30 дней на оспаривание требований.